Janka vyměnila za Tonyho: Nejen díky písni hrdinů ze Slunečné vybrala Vendula Pizingerová skoro 6 miliónů

Týna a Tony, tedy Eva Burešová a Roman Tomeš, nazpívali duet. Foto: archiv FTV Prima

Vystupovala v něm sice řada známých tváří, ale právě song Ty a já, jehož autorem je Tomeš, vzal hodně lidí za srdce. „Roman napsal tuhle nádhernou píseň, tento duet, a ukázku nazpíval se svojí ženou Míšou Tomešovou, ale nakonec to nějak změnili a přizvali mě, z čehož mám obrovskou radost a jsem za to moc vděčná,“ chválí svého seriálového kolegu a spolužáka Eva Burešová. Momentálně dává Roman dohromady i klip, který by měl ke skladbě vzniknout.

Vlna naděje vybrala celkem 5 789 380 korun. Ty budou rozděleny do více než 45 nemocnic v České republice. „Kapka naděje se původně rozhodla věnovat 10 miliónů korun, ale zjistila, že tato částka zdaleka nestačí. Protože podporujeme více než 45 nemocnic z celé České republiky, tak bychom si přáli, aby se k Vlně naděje přidalo celé Česko. Lidé mohou přispívat zasláním DMS nebo přes webové stránky www.kapkanadeje.cz.“ vysvětluje Vendula Pizingerová (48), která za akcí stojí. ■