Nádherná blondýnka to dnes pořádně schytala! Vojtko dodržel slovenské zvyky a takhle ji zlil ledovou vodou

"Pro nás křesťany je to větší svátek než Vánoce, letos bohužel nám nebylo dáno, abychom se s rodiči na Slovensku potkali. Mají důchodcovský věk, nechci rodiče ohrožovat. Naštěstí jsou technické vymoženosti a můžeme se přes videohovory kontaktovat. Tak si ukazujeme, kdo co navařil. Není tam ale ten kontakt, což mi moc chybí," řekl Super.cz Vojtko.

Velikonce tráví ve svém domku v Praze s přítelkyní Helenou. A ta to právě na velikonoční pondělí pořádně schytala.

"My ráno zlijeme ženu studenou vodou, odpoledne nás ženy švihají pomláskou. Mám to spojené s dětstvím. Ráno přišli kluci s houslema, harmonikou, lehce pod vlivem, vytáhli holky ven a zlili je studenou vodou ze studny. Ségra pořádně dostala. Zase ale ranní voda ráno v pět je dobrá na otužování, vlastně je to na imunitu. Takže tady Helena bude mít imunitu jako víno," dodal se smíchem Vojtko. ■