Róbu z Českého lva oblékla podruhé: Teď v ní Aňa Geislerová vynáší popelnice!

Aňa Geislerová ve večerní róbě u popelnice Foto: instagram A. Geislerové

Mnoha lidem v těchto dnech chybí společenský ruch, vždyť sezóna v polovině března předčasně skončila. Nikdo vám ale nemůže zakázat róbu provětrat klidně i doma. Jak to na sociálních sítích ukázala herečka Aňa Geislerová (43).

"Tak dřív se říkalo, že žena by neměla neupravená jít ven, i kdyby to bylo jen s odpadem. Voalá! Dnes jde žena upravena pouze s odpadem! Komu chybí velká večerní a trochu vám hrabe a nudíte se, dejte si tohle! Je to super. Popelnicová výzva - S odpadem jen v black tie, večerní šaty, princeznovský šaty, šperky atd. P.S. Pokud máte popelnice společné s ostatními, doplňte prosím rouškou. Večerní ovšem," vyzývá herečka ke speciální výzvě s hashtagem "popelnicesuperstar".

Sama k popelnici zvolila róbu od návrhářského dua Chatty, kterou oblékla na začátku března na předávání cen Český lev. Jen šperky Cartier chybí a k dispozici nebyla ani vizážistka, takže full make-up nahradila slunečními brýlemi.

Aňa Geislerová

