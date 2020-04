Roman Tomeš místo natáčení skládá písničky. Super.cz

"Složil jsme duet, který jsme sice na Instagram nazpívali s manželkou, ale takhle prvoplánové jsem to mít nechtěl. V sobotu večer na Primě zazní v rámci charitativního koncertu Vlna naděje pro nadaci Kapka naděje, která příspívá na pomoc do nemocnic, s jinou kolegyní ze Slunečné," svěřil nám a prozradil, že jde o největší hvězdu ze seriálu Evu Burešovou (26). Je to jeho spolužačka ze školy a dlouholetá kamarádka, takže jeho žena Michaela Tomešová (28) rozhodně nežárlí.

Bavili jsme se i o seriálu, natáčení už Romanovi stejně jako jeho kolegům chybí, a věří, že na rozdíl od divadel, která zůstanou zavřená asi ještě dlouho, by se na plac mohli vrátit dříve.

"Naposledy jsem točil asi před měsícem, to jsme měli exteriéry, ale pan starosta už nás kvůli těm opatřením musel vyhnat, což chápu. Všichni čekáme na nějaké informace, kdy se to rozvolní. Myslím, že už se blíží ta doba, že to, co jsme měli natočené s předstihem, začne pomalu docházet," krčil rameny Roman. ■