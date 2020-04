Rozvedli se před dvaceti lety, přesto spolu tráví karanténu: Demi a Bruce se předvedli v roztomilých pyžamech

Demi Moore a Bruce Willis jsou i po letech dobrými přáteli. Profimedia.cz

Je to dvacet let, co se rozvedli, přesto jsou si Bruce Willis (65) a Demi Moore (57) stále velmi blízcí. Často se například navzájem podporují nebo si veřejně přejí k narozeninám. Že spolu skvěle vycházejí, dokázali znovu v průběhu pandemie koronaviru, kdy trávili nějaký čas v karanténě společně se svými dospělými dětmi.