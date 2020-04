Za švadlenku není sexy zrzka, ale její manžel: Potomek hereckého rodu se v šití originálních roušek vyžívá

Nikol Kouklová (vlevo) s manželem Karlem Heřmánkem ml. a přáteli dodávají roušky různých vzorů. Foto: archiv N. Kouklové

Už tři týdny se herecký pár Nikol Kouklová Heřmánková a Karel Heřmánek mladší věnují dobrovolnické práci. "Šijeme roušky, svážíme roušky od našich kamarádů, herců a rozvážíme roušky tam, kde to je potřeba," popsala nám Nikol.

U nich doma ovšem není za švadlenku ona, ale její muž. "Já umím roušky sotva nastříhat, zatímco Kája je strašně šikovný, šije on a připadá mi, že ho to opravdu baví. Proto se taky naše výrobky jmenují Kájovy roušky a myslím, že i vzory máme docela originální," míní Nikol.

Ta je hlavně za organizátorku, protože s organizacemi, jež roušky potřebují, propojila i další kolegy, kteří podali pomocnou ruku a také šijí. Patří k nim například Petra Horváthová, Filip Kaňkovský, Filip Renč s manželkou Marií nebo Gabriela Lašková. "Spousta dalších lidí se mi ozývá skrz sociální sítě, že by rádi přispěli - asi to viděli na Instagramu nebo jim někdo řekl, že se tomu věnuji," upřesnila.

"Sehnala jsem tedy tímto způsobem roušky pro Nadaci Slunce, Společnost DUHA, porodnici U Apolináře, Nadaci Krtek v Brně, Arcidiecézní charitu, Thomayerovu nemocnici, nymburskou nemocnici-pediatrii, Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Dům seniorů v Michli nebo BeneVita domov Sychrov," vypočítala.

A aby se ze šití a rozvážky nezbláznili, našli si ještě jednu aktivitu, která může pomoci zase jinak. "Předčítáme už 3. týden pohádky. Přemýšleli jsme s Karlem o tom, že bychom vysílali scénická čtení her, ale to by byl složitější proces kvůli autorským právům. Sáhli jsme tedy po pohádkách, jelikož jsme i z ohlasů našich kamarádů a známých pochopili, jak je těžké děti v karanténě zabavit," vysvětlila Nikol.

"Proto čteme každý den od 19.30, než jdou děti spát. Naše improvizované studio se skládá ze tří mobilů a počítače, přes který vysíláme živě na sociálních sítích. Vysílání sice nemá profesionální parametry, ale i tak na něj máme super ohlasy jak od našich kolegů, tak dětí našich sousedů nebo i zcela náhodných lidí. Nejvzdálenější posluchač byl asi z Maroka. Doma s rodiči hovoří většinou anglicky, tak tohle je prý způsob, jak procvičovat češtinu. Je fajn vidět, že i taková věc může někoho potěšit," uzavřela. ■