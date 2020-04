Anička Slováčková otevřeně přiznala, že před plánovanou operací uvažovala o úplném odstranění prsu

Anna Julie Slováčková Michaela Feuereislová

Nyní ji čeká ještě operace, při které se nádor z prsu odstraní, a následné ozařování. Herečka tak bude po Velikonocích zase o krok blíž k úplnému uzdravení. Krátce před důležitou operací prozradila, že během léčby připadala v úvahu i varianta úplného odstranění prsu.

„Ano, přemýšlela jsem nad tím dost často. Klidně bych to podstoupila, kdyby to bylo potřeba. Ale moje paní doktorka po všech různých testech řekla, že to není potřeba, že je u mě riziko nízké. Ale pro své zdraví bych se takového zákroku nebála,“ prozradila Anička v rozhovoru pro Expres.

Jediné, co pozitivně naladěnou herečku a zpěvačku trochu zamrzelo, je fakt, že ukončení léčby neoslaví tak, jak si představovala. Plány už má raději jen krátkodobé. „Plánovala jsem, co budu dělat po poslední terapii, jak to oslavím s přáteli, pojedu někam na výlet, budu mezi lidmi, ale koronavirus mi to všechno zhatil.“ ■