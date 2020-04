Katie Sturino Profimedia.cz

Katie Sturino je módní blogerka, která obléká modely slavných žen s menší velikostí, a dokáže tak pozvednout sebevědomí všech plus size dívek, jako je ona sama.

Svůj blog The 12ish Style založila v roce 2015 na popud čtenářů online magazínu Man Repeller, kterému dávala rozhovor o tom, jak by se objemnější ženy mohly oblékat. Katie se tehdy pustila do vlastního projektu a v tuto chvíli její módní a zkrášlovací tipy sleduje na Instagramu téměř půl miliónu lidí.

Sturino několikrát oblékla outfit inspirovaný modelem vévodkyně Meghan (38) nebo Victorie Beckham (45).

Vévodkyně Meghan byla jejím častým vzorem a nejednou se kvůli tomu dočkala nepříjemných komentářů. Objevila se i poznámka o tom, že vypadá, jako by vévodkyni přímo snědla.

Katie na komenty odpověděla tím, že by se lidé vzájemně neměli urážet kvůli své váze a dál se snaží zvyšovat sebevědomí dívek s velikostí nad 40. ■