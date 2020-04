Pokud zemře dřív než manžel, chce Rita Wilson, aby jí Tom Hanks splnil tato dvě přání

Tom Hanks a Rita Wilson Profimedia.cz

Téma je zavedlo až k tomu, že Wilson Clarkson svěřila, že měla s manželem diskuzi o tom, co by se mělo stát, pokud by zemřela dřív než Tom. „Řekla jsem mu: ‚Tak poslyš, pokud se něco stane a já půjdu první, chci, abys věděl o pár věcech, co si přeji. Zaprvé chci, abys opravdu dlouho truchlil. A zadruhé chci party. Chci oslavu a hodně zpěvu a tance, lidí vyprávějících si příhody, prostě oslavu‘,“ řekla a pobavila tak publikum i moderátorku.

Šlo o předtočený díl, vznikl předtím, než byli Wilson a Hanks v Austrálii pozitivně testovaní na koronavirus. Zdárně v zemi přečkali karanténu a koncem března se mohli vrátit domů do USA. Do Los Angeles přiletěli soukromým letadlem. Z izolace s fanoušky sdíleli informace ohledně zdravotního stavu. U obou manželů měla nemoc lehký průběh. ■