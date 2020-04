Vystavila sexy vnady a dala si do těla: Mrkněte, jak Lucie Bílá doma posiluje po vzoru svého svalovce

Lucie Bílá posiluje Video: Instagram L Bílé

Teď se do posilování pustila i naše mnohonásobná slavice. Její urostlý partner se dokonce pustil do žehlení, a tak si řekla, proč by ona sama nezkusila bench press. A byla u toho proklatě sexy!

Radek Filipi posiluje s Lucií Bílou v křesle

Instagram Lucie Bílé

Sice nezvedala závaží, ale jen tyč, ale i to se cení. „Když může Ráďa žehlit, tak já můžu „benčovat“,“ smála se Bílá, která ani v těžké době neztrácí dobrou náladu. Coby vyučená švadlena navíc pilně šije roušky pro nemocnice a pomáhá zdravotníkům. ■