Alice a Michal začali s otužováním. Foto: Instagram A. Bendové

„Dobré ráno, tak my jsme ho zahájili saunou a vodou s devíti stupni,“ komentovala Alice snímek, který zveřejnila prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram. V otužování je zatím zdatnější její partner. „Míša v tom plave, já řvu, ale zlepšuju se, Dneska tři minuty. A kdybych cvrnkla do toho, do čeho se necvrnká, tak se rozpadne na ledovou tříšť,“ vtipkovala Bendová, která šla do bazénu evidentně bez plavek, jak je ostatně zvyklá.

Herečka využívá karanténu k tomu, aby zapracovala na své postavě a brzy měla opět skvělou figuru. „Tak tohle je teď jediné, po čem trochu toužím, plavky, teplo, bazén, pláž, Tenerife a taky v neposlední řadě štíhlejší tělíčko,“ komentovala s úsměvem fotku v plavkách. „Jestli se nenakopnu, tak po karanténě mě nepoznáte. Tak já na to ode dneška trochu vlítnu, budu běhat a zkombinuju saláty, maso, ryby,“ říká Alice Bendová. ■