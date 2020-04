Nikol Švantnerová se přestěhovala do nového domu: Podívejte se, kde modelka bydlí

Nikol Švantnerová

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová (27) se před pár dny přestěhovala do nového domu nedaleko Průhonic. Zatím mají dům s přítelem Patrikem Dresslerem pronajatý. Nikol se těší třeba na to, že konečně bude moci se svojí milovanou fenkou Lilli trávit čas na zahradě, která se obzvlášť v době karantény hodí.

"Uklízíme, vybalujeme. Veškerá energie i čas jde na vybalování krabic, vyhazování nepotřebného," řekla Super.cz Nikol. "Nejlíp celou karanténu snáší tady chlupáč. Lilli je nadšená, že je nonstop s námi," usmívá se modelka. "Máme zahrádku, hodně času trávíme tam," má radost.

"Pokud zrovna nevybalujeme, tak máme ještě jednu činnost, a to je návštěva kuchyně. Je to hodně časté a nebezpečné. O to víc se snažím cvičit, abych po karanténě nebyla jak Míša kulička," dodala kráska s jednou z nejvypracovanějších postav mezi misskami. ■