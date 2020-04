Sám na chatě v karanténě zvládá i žehlení: Moderátor Primy se pochlubil vzornými komínky

Petr Vágner ovládl nejprve pračku a poté i žehličku.

Před týdnem dorazil z Floridy, a aby nikoho neohrozil, musel do izolace. Moderátor Petr Vágner (42) už nám ukázal, jak se mu na chatě samotnému žije. Nejvíc mu dala zabrat pračka z 90. let. Hodně bojoval s návodem a pak se ukázalo, že ani neždímá, tak to musel zvládnout ručně.