Diva v každém okamžiku: Modelka Vanda Janda dokáže i v téhle době vynést dokonalé modely, účes i manikúru

Vanda Janda na vzhled nerezignovala ani v těchto časech. Foto: instagram V. Jandy

Modelka a návrhářka Vanda Janda se i v době epidemie koronaviru drží svého životního motta Full Time Diva. Zatímco jiné ženy na svůj vzhled tak trochu rezignovaly, pomalu jim odrůstá gelová manikúra, vlasy si umyjí, jen když už by se na nich daly usmažit topinky a navléknou se maximálně do legín, Vanda předvádí, že to lze i jinak.