Poznáte sympatickou herečku? Pochlubila se snímky z dětství, kdy už koketovala s jevištěm

Herečka se pochlubila snímky z dětství. Foto: archiv B.Fišerové

Kvůli epidemii koronaviru se nemůže věnovat ani divadlu, dabingu nebo natáčení seriálu. Herečka Bára Fišerová si tak měla čas na to, že zapátrala ve svém fotoarchivu a pochlubila z doby, kdy byla ještě malá holčička.

„Na těchto fotkách mi je asi 5 let, nejvíce času v dětství jsem trávila v baletní přípravce Národního divadla pod vedením paní profesorky Nadi Sobotkové, musím říct, že jsem díky tomu měla opravdu nádherné dětství i pubertu,“ sdělila nám herečka. Láska k tanci doprovází půvabnou herečku dodnes, ale vydala se na kariéru herečky.

„Baletu jsem se věnovala celých 10 let. Od 5 let jsem stála na prknech Národního divadla a Státní opery, tenkrát ještě Smetanova divadla, vystupovala jsem v různých baletech a operách, všude tam, kde byly potřeba dětské roličky. Ať už to byl Louskáček, Ferda Mravenec, Prodaná nevěsta nebo Macbeth,“ dozvěděli jsme se od Báry, kterou diváci znají jako sestřičku Pavlu za seriálu Modrý kód.

„Moc ráda na tu dobu mého aktivního dětství vzpomínám, byly to pro mě nezapomenutelné chvíle a díky tomu jsem na jevišti zůstala, ne baletkou, ale herečkou. A krásné setkání po hodně letech pro mě bylo v maskérně na Modrém kódu s Vilémem Persym, který nás tehdy jako malé holky líčil v Národním divadle,“ dodala závěrem Bára, která se těší nejen na návrat na divadelních prkna, ale také na návrat do seriálových ateliérů. ■