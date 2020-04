Radka Třeštíková se kvůli koronaviru pustila do Ewy Farne. Co spisovatelka nemůže skousnout?

V tomto případě se názory obou dam rozchází. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Například Ewa Farna (26) a spisovatelka Radka Třeštíková (38) zadiskutovaly na toto téma online. Česko-polská zpěvačka sdílela na svém instagramovém profilu vyjádření jisté paní, s jejímž názorem se ztotožnila. V textu se píše o tom, že koronavirus přináší i jistá pozitiva.

„Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo,“ stojí na začátku textu, který obsahuje myšlenku, že si díky nemoci možná leccos uvědomíme. Začneme si víc vážit přírody, zdraví, rodiny, starých a zranitelných lidí, učitelů, lékařů a volnosti pohybu i všech možností, které máme. „Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali,“ stojí v závěru dlouhé úvahy.

Celou diskuzi si můžete přečíst na profilu Ewy Farne.

To se ale nezamlouvá spisovatelce ze StarDance, která má na situaci jiný názor. „Pokaždé, když tohle někdo nasdílí, tak si položím otázku - opravdu si zaslouží staří, slabí a nemocní lidé zemřít? Opravdu potřebují dostat lidi, kteří na tom byli finančně špatně, další těžkou ránu? Opravdu? Který člověk konkrétně?“ reaguje Radka Třeštíková v komentářích pod příspěvkem.

Zdůraznila, že každému se o tom píše lehce, dokud se ho nemoc a případný dopad netýká na vlastní kůži, nebo nezasáhne jeho vlastní rodinu. „Neznám nikoho, kdo si zaslouží, aby mu selhaly plíce. To lidstvo, to jsme i my! Naše babičky, dědečci, rodiče, sourozenci, kamarádi. Já myslím, že si to nezaslouží nikdo, a že nikdo z těch, koho se to dotkne, to nepotřeboval,“ vyjadřuje svůj názor spisovatelka.

Komentář nenechala Ewa bez povšimnutí a začala se hájit: „Samozřejmě, že to není jedno. A pandemii nezlehčuju, nemyslím si, že by se nás to netýkalo - naopak ukazuje, že se týká úplně všech a že jsme všichni před Bohem stejní,“ píše zpěvačka, která se podle vlastních slov snaží na situaci podívat z jiných úhlů, například skrze přírodu.

„Myslím, že je to jen ukázka toho, že všechny naše činy mají následky. Jako lidi se často nechováme hezky k přírodě, ale ani sami k sobě.“

Jenže ani tento komentář nenechala snacha režisérky Heleny Třeštíkové bez odezvy: „Já tomu rozumím, Ewo, ale napsat, že tohle jsme jako lidstvo potřebovali, a že jsme si to tak nějak zasloužili, to může opravdu jen ten, koho se to osobně zatím nijak nedotklo, pochybuju, že by to napsal někdo, komu na CV zemřel blízký příbuzný. Bral by to tak, že se nechoval hezky k přírodě a k ostatním, a to má za to? Podle mě je tohle zobecnění na “lidstvo” nešťastné a neempatické vůči obětem a poškozeným.“ ■