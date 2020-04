Roušky českých návrhářů chrání i moderátory v televizi. Takto to v nich sluší například Borhyové a Korantengovi

V rouškách českých tvůrců moderovali Lucie a Rey magazín Víkend. Foto: TV Nova

Až na výjimky většina návrhářů roušky rozdává potřebným zcela zdarma, a zásobují tak nemocnice, zařízení sociálních služeb či domácnosti. Kromě toho věnují návrháři roušky také novinářům. Například jen televize Nova zaměstnává přes dva a půl tisíce lidí. Hodně z nich musí denně do práce, aby televize mohla stále vysílat a poskytovat divákům v této době tak potřebné informace i zábavu. Bylo tedy důležité obstarat roušky, které sníží zdravotní riziko jak pro ně, tak pro ostatní. Nova proto požádala o pomoc přední české návrháře, jako je Zuzana Lešák Černá, Miroslav Bárta či Taťána Kovaříková, kteří mobilizovali své síly a šijí o sto šest.

„Do této chvíle jsme vytvořili celkem 2 000 kusů roušek, z toho 400 pro televizi Nova, a zdaleka nekončíme. Podpořili jsme různá města, která to dále přerozdělují potřebným v první linii, a to samozřejmě bez jakéhokoliv honoráře. Problém byl materiál, ale toho už mám v tuto chvíli naštěstí zásobu. Šaty budou muset počkat“, říká jedna z návrhářek Zuzana Lešák Černá.

Návrhářka původně neplánovala, že se bude věnovat této činnosti. V této době měla odpočívat po společenské sezóně na dovolené na Havaji. „Místo toho jsou všude prázdné ulice, atmosféra na tebe doléhá chtě nechtě a my šijeme roušky, až nám z toho odchází zdraví. Ale víte co? Práce šlechtí a tahle obzvlášť. Až to všechno skončí, užijeme si všechno tisíckrát víc. A víte proč? Protože si toho budeme vážit. Ono to bylo sakra potřeba,“ uvedla na Instagramu návrhářka, jejíž roušky chrání například Reye Korantenga (45), Lucii Borhyovou (41) či Petra Suchoně.

Potřebným pomáhají i módní firmy v zahraničí. Italský módní dům Prada začal už minulý týden vyrábět 80 000 ochranných overalů a 110 000 roušek, které na základě prosby toskánského regionu předá pracovníkům ve zdravotnictví. Vše se vyrábí v továrně Prady v Montone v provincii Perugia, která zůstala otevřená jen a pouze za tímto účelem, a to i díky podpoře sítě externích dodavatelů z celé Itálie. ■