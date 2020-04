Zpívat teď nemůže, tak se vrátila ke psaní: Bára Basiková začala psát blog

Bára Basiková Michaela Feuereislová

"Každej v tuhle dobu dělá, co může. A já začala psát blog. Chci potěšit lidi. Přivést je na jiné myšlenky," svěřila Super.cz Bára, která svoji stránku pojmenovala Když skočíš, já taky. A o čem píše? Jsou to příspěvky smutné, vtipné i k zamyšlení, jak je sama charakterizuje.

Zatím jsme měli možnost přečíst si jich jen pár. Báře současná situace v ulicích připomíná apokalyptické a katastrofické filmy, ale trochu i povodně v roce 2002 nebo 70. léta, kdy dospívala, nikde nic nebylo a hranice byly zavřené. A také psala o tom, jak se jí stýskalo po synovi, kterého hlídali babička a děda na venkově. "Co bych za to dneska dala. Vyzvednout syna z družiny a jít s ním koupit třeba nový pastelky," posteskla si.

"V kolika knihách jsem četla tragický osudy lidí a jejich rodin v době bídy, hladomoru a cholery, v době války, holocaustu, v době bezčasí a bezvědomí, kdy museli v sobě najít neuvěřitelnou sílu a statečnost, prali se o obyčejnej holej život, nevěděli, co bude zítra, jestli budou mít kde spát a co jíst… A nikdy jsem nedokázala pochopit, jak to mohli dát. Kde vzali tu odvahu. Teď bude možná dost času na to přijít, i když se zapnutou televizí, wifinou a mobilem se to dá zkoušet a představovat těžko," připouští.

V době, kdy se všichni chráníme rouškou a je nedostatek ochranných pomůcek pro lékaře, připojila například i dost hrůzostrašnou historku, když byla s malým synem na dovolené v Africe.

"V hotelové restauraci v Mombasse v Keni hledáme stůl k večeři, desetiměsíční synáček sedí v kočárku, v puse dudlíka a je hodnej. Najednou k němu přijde asi tříletej černoušek, dudlíka mu vytáhne z pusinky, podudá si, ochutná, a zase mu ho vrátí zpátky. Ty vole, a vůbec nic se nestalo!," popisovala. ■