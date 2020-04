Kateřina se pochlubila svým bříškem. Foto: Instagram K. Lébr

„Nejraději s pupíkem cvičíme venku v přírodě, ale nevadí, nějaký čas to doma zvládne každý,“ svěřila se modelka, která pravidelně cvičí doma na karimatce. Zvládá to i s rostoucím bříškem, kterým se někdejší finalistka České Miss ráda pochlubí.

„Kdyby někdo potřeboval nafotit fitness módu, tak zepředu to zvládám. Z profilu už je to teda horší a nejde zatáhnout ani o cenťák,“ svěřila se modelka, která předvedla své křivky ve sportovním oblečení. S manželem, za kterého se provdala loni v létě, se těší na prvního potomka, a jak před pár dny přiznala, bude to chlapeček. ■