Jak na tom je po operaci srdce? Dcera Josefa Laufera, který je v umělém spánku, promluvila

Josef Laufer je v nemocnici. Michaela Feuereislová

Po plánované operaci srdce leží Josef Laufer (80) leží v nemocnici . Herec a zpěvák podstoupil minulé pondělí menší chirurgický zákrok. Jeho stav se ale zkomplikoval a byl v Nemocnici Na Homolce uveden do umělého spánku.

To nám potvrdil i producent Divadla Broadway. „Mohu potvrdit, že Josef Laufer podstoupil v pondělí operaci srdce, která byla plánovaná. Od jeho dcery Ester vím, že byl po lékařském zákroku uveden do umělého spánku,“ svěřil Super.cz Oldřich Lichtenberg. Ten se zpěvákem ještě nedávno mluvil o plánovaném představení a zašel s ním na pivo.

Dcera zpěváka Ester Lauferová následně pro Top Star promluvila o tátově zdravotním stavu. Prožívá nyní nelehké období, to je spojené nejen s Lauferovým zdravotním stavem, ale také s jeho ženou, kostýmní výtvarnicí Irenou Greifotou, který prodělala syndrom toxického šoku.

„Máma je v rehabilitačním zařízení, takže to je taky komplikované. Samozřejmě tatínkovi můžu poslat akorát muziku a takové věci, ale jinak ta moje asistence je limitovaná, a tím pádem je to všechno komplikovanější,“ svěřila Ester Lauferová, která kvůli opatření spojeným s koronavirem nemůže u svých rodičů být tak, jak by sama chtěla. ■