Na dovolené měla Nela možnost přemýšlet, jak by se k sobě lidé v těžkých časech měli chovat. Foto: Instagram N. Boudové

„Srí Lanka nemůže zklamat. Já jsem tam vyrazila s dětmi na kurz Objevte a naplňte své sny, které pořádal Vladimír Ekart. Bylo to úžasně inspirující a jsem ráda, že jsem tímhle kurzem prošla. Nebylo to vždy lehké, protože nás to přinutilo podívat se do hloubky sebe sama. Navíc jsem tímto kurzem prošla před tímto zvláštním obdobím,“ odkazuje se Nela na ohrožení nemocí Covid-19. „Díky tomu to nezvládám tak špatně, a dokonce na tom vidím něco pozitivního. Návrat k pravým hodnotám a rodině,“ dodala.

Nebylo to poprvé, co byla Nela v exotice s dcerkou Sašou. „Saša už byla Thajsku. Myslím, že to bere zcela normálně. Byli jsme hlavně krásná parta lidí a ona si se všemi hodně rozuměla. Je velmi společenská. Je hodně upovídaná a zvídavá. Jen se s devatenáctiletým bráchou hodně hádali, což mi přišlo neuvěřitelné. Jako dva malý haranti. Házeli po sobě písek a řádili ve vlnách,“ usmívá se Nela.

Ani tato dovolená se neobešla bez vyhrocených momentů. „Dramatický byl přílet. Saša ztratila v minulosti pas, a proto ho hledal Interpol. Pak se zase našel. Já to ovšem zapomněla nahlásit. Takže jsme všechny celníky přemluvili, aby nás pustili na Srí Lanku. Myslím, že andělé nás měli a mají hodně rádi. Ovšem na letišti v Colombu skupina odjela a my jsme s dcerou musely cestovat po vlastní ose. Takže jsme s místními jely šest hodin v neklimatizovaném autobuse. Po třináctihodinové cestě letadlem to bylo náročné, ale dalo se to zvládnout. Oceán v noci nám byl odměnou. Syn jel napřed se skupinou a byl úplně klidný, že se tam nějak dostanu. Ví, že život se mnou je plný dobrodružství a že vše vždy vyřeším,“ říká vyrovnaně Nela.

Herečka cestovala ještě v období, kdy tolik nehrozila nákaza obávaným virem. „Věděli jsme o něm v té době hodně málo a přišlo nám to vzdálené,“ vysvětluje Nela Boudová a jedním dechem lidem vzkazuje: „I teď bych všem chtěla říct, že když se budeme bát, bude nám to snižovat imunitní systém. Chovat se obezřetně je důležité, ale nebát se.“ ■