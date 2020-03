Tvrdým opatřením čelí i na Floridě: Zuzana Belohorcová promluvila o zavřené pláži, školách a restauracích

Belohorcová už nemůže ani na pláž. Foto: Instagram Z. Belohorcové

Jedno opatření za druhým kvůli šíření koronaviru vyhlašují už i u Zuzany Belohorcové (44) za velkou louží. Ještě před pár dny mohla někdejší moderátorka chodit na pláž nebo do restaurací. Vše už je nyní ale jinak.

„U nás to už také přichází a začíná to být jako u vás před týdnem. Přišla první nařízení. Nedříve zavřeli všechny školy, a to před pěti dny. Před třemi dny se zavřely restaurace a bary a už je zavřená i pláž a park, prostě všechno,“ svěřila se na sociální síti Zuzana, která žije se svou rodinou v Miami.

Sama je obezřetná a na veřejná místa přestala s rodinou chodit již před několika dny a zdržují se doma nebo v jejich bytovém komplexu. „Jednoduše musíme poslouchat nařízení a příkazy a musíme být disciplinovaní, jinak nemáme šanci to porazit,“ svěřila se Belohorcová s tím, že i v USA berou lidi obchody útokem.

„I tady začala v obchodech panika a hysterie. I když nás už každoroční hurikánové období vycvičilo a měli bychom být zásobení a připravení. Do obchodu jdeme jen v nutných případech,“ dodala Belohorcová, která má v Miami rodiče, kteří zůstávají zatím u ní.