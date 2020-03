Martha Elefteriadu měla problém s nakupováním v hodinách pro seniory. Michaela Feuereislová

Zpěvačka totiž vyrazila na nákup v nařízených hodinách, tedy mezi desátou a dvanáctou dopoledne. A málem ji vyhodili z krámu. Na svůj věk totiž nevypadá a prodavačka ji pokládala za mladší ročník.

Zážitek sdílela hned poté, co se vrátila z obchodu domů. "Ukazovala jsem paní u pokladny svou hadrovou tašku, že nebudu používat košík a ona na mě zařvala: Ven! A já: Prosím? Ona: Je vám víc než 65 let? A já: Jasně, dokonce víc než 70. Tak se začala omlouvat, že na to nevypadám. Víte, nám sem ty mladý chodí, když nemají! Tak jsem jí řekla, že tak hezká omluva je přijata," svěřila svým sledujícím. ■