Dva týdny jsou Hejdovi zavření doma a nesmí na obrazovku: Bereme to jako prázdniny

Domácí vězení se snaží brát pozitivně. Michaela Feuereislová

V neradostné situaci se snaží moderátorka najít přece jen něco pozitivního. Každý den vařím, což je u nás taky výjimečný stav, a užívám si to. Provádím generální úklid, třídím šatnu, dělám všechno, na co za poslední roky nebyl čas. Protože když už jsme měli volno, cestovali jsme,“ svěřila se Super.cz Zorka, která pochopitelně nevysílá ani v rádiu. „Asi by mě nenapadlo přijít do rádia s tím, že si beru dovolenou, abych byla jen tak doma. Takže teď doháním všechno, co jsem právě doma nestíhala, vyklízím věci, co se nakupily. Zkrátka dělám takový generální pořádek.“

I když je Zorka zavřená ve svém plzeňském domku, snaží se být aktivní a mít pozitivní myšlení. „Snažíme se ponechat si nadhled a bereme to spíš jako takový prázdniny. To pracovní tempo, ve kterém jsme oba jeli, bylo poslední dobou už vysilující, takže si oba rádi odpočinem. Já jsem se k tomu vyjadřovala i na Instagramu. Myslím, že kdo neřeší nějaké zásadní finanční nebo jiné existenční problémy, může to vnímat i jako benefit, užít si trochu klidu a věnovat se věcem, na které jinak nemá čas. Já se třeba snažím každý den hýbat a cvičit, zlepšovat si formu. Výmluvy teď neplatí,“ dodává Zorka Hejdová.

Hejdovi by se podle našich informací mohli vrátit do vysílání 3. dubna, ale zatím není nic potvrzeno. ■