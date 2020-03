Lady Gaga se sama rozhodla izolovat v karanténě: Její slova potřebujete slyšet

Lady Gaga Profimedia.cz

Zpěvačka oznámila prostřednictvím sociálních sítí, že je dobrovolně v izolaci se svými psy. Na Twitteru a Instagramu sdílela fotku, k níž přidala slova, která nyní potřebují slyšet všichni, kterých se karanténa týká. Ať už dobrovolná, či nikoliv.

„Připomene nám to, jaké to je být a cítit se jako lidská bytost. Je důležité si uvědomit, že jsme jedna velká komunita, a nemůžeme to překonat bez laskavosti. Musíme přijmout, že jsou i okamžiky, kdy se budeme cítit bezmocní, ale můžeme je vyplnit vřelostí a podílet se na řešení tohoto světového problému, protože to je něco, co můžeme ovlivnit,“ naznačila, že řešení světové pandemie koronaviru tkví v izolaci, aby se nemoc nemohla dále šířit.

„Můžeme se léčit tak, že na sebe budeme hodní a budeme si pomáhat,“ doplnila zpěvačka. Lady Gaga se o víkendu rozhodla, že nenavštíví své rodiče ani prarodiče. Uvedla, že po rozmluvě s lékaři a vědci je to ta nejrozumnější věc, nechce totiž riskovat jejich zdraví.

„Jsem doma se svými pejsky. Miluji tě, světe, překonáme to, věřte mi, mluvila jsem s Bohem a on mi to řekl,“ doplnila. Držitelka Oscara jen před týdnem ohlásila šest letních koncertů na podporu připravovaného alba Chromatica Ball. Z nich minimálně dva by se měly odehrát v Evropě. Jak to ale s koncerty v letních termínech bude, není v tuto chvíli vůbec jasné. ■