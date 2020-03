Eva Burešová se zastala umělců bez práce, kterým se lidé smějí: Nejsme roboti ani milionáři a máme hypotéky!

Eva Burešová se zastala kolegů. Michaela Feuereislová

Řada herců přemýšlí, jak zvládne zaplatit složenky. Škarohlídové v internetových diskusích jim to ale často dávají sežrat, protože si myslí, že měli herci mít našetřeno na horší časy.

„Já myslím, že všichni chápeme, jaké riziko zde je a proč se to vše muselo zakázat. Mrzí mě ale, jak se to proti umělcům otáčí a jak je lidé začínají urážet a vysmívat se. A také plně rozumím tomu, že si umělci stěžují na svých profilech nebo jsou z toho všeho smutní. Nikdo totiž z těch lidi, co píšou a urážejí, si opravdu moc neuvědomují, co vše naše práce obnáší, jak jsme rádi, že se nějaká práce objeví a jak se jí držíme zuby nehty, když je. Věty typu: Bez divadla se obejdeme. Měli jste si dělat rezervy. Měli jste se lépe učit. Nefňukejte, když vyděláváte milióny, atd., nikomu nepomůžou,“ napsala na Instagramu Eva Burešová.

Eva Burešová je zároveň matkou samoživitelkou.

Herečka se snažila vysvětlit, proč umělci nemají větší finanční rezervu.

„Když má umělec o prázdninách volno a zkouší zadarmo, je na to připravenej. Když člověk ví, že za měsíc bude bez práce, připraví se na to. Většina lidí si nedělá zásoby peněz na nedohledno dopředu. Mají hypotéky, rodiny. Je jen málo umělců, kteří jsou opravdu v takovém balíku, aby si nemuseli zoufat, a umělců, kteří nepotřebují hypotéku, ti jsou v ČR možná tak čtyři,“ dodala.

Umělci si prý nestěžují jen tak. „Když někdo, kdokoliv, přijde o tolik práce ze dne na den, má právo zoufat si a být smutný. Vysmívat se tomu, urážet a znehodnocovat není na místě. Snižovat uměleckou práci také ne. Kdyby ze dne na den ztichla hudba, nebyly filmy, divadla, televize, najednou by všem došlo, že něco velkého chybí. To vše ale vytváří živí lidé, lidé, kteří mají své životy, rodiny, osudy. Nejsou to roboti a většinou to absolutně nejsou milionáři, jak si všichni myslí,“ míní Burešová.

„Jen to, že se o někom denně píše a ty jej znáš z televize, neznamená, že je ten člověk za vodou a na účtu má vysoké částky, které používá jen ke svému potěšení. Jsou to lidé, většinou pracující od rána do noci. Tolik nenávisti vůči nim, to je fakt šílenost. Každý by po tomto zákazu vykonávání placené práce byl smutný, zničený, nasraný. A maj na to právo. Proboha přestaňme kolem sebe pořád kopat a denně hledat další cíle, které musíme nutně urazit nebo jim jakkoliv ublížit,“ uzavřela herečka. ■