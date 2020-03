Corey Haim a Corey Feldman (vpravo) Profimedia.cz

V pondělí měl v Los Angeles premiéru dokument My Truth: The Rape of Two Coreys, v němž herec Corey Feldman (48) mluví o zneužívání dětí. „Pedofilie je největší problém Hollywoodu,“ řekl britskému The Guardianu.