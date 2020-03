Zásnuby vydržely pouhé tři týdny: Amanda Bynes se rozešla s partnerem, kterého poznala v léčebně

Amanda Bynes a Paul Michael zrušili zásnuby. Profimedia.cz

Rozchod potvrdil sám Michael: „Ano, rozešli jsme se. Stejně ji ale miluji. Je to moje nejlepší kamarádka,“ sdělil časopisu In Touch. Amanda prý nenese rozchod vůbec dobře.

„Hodně ji to rozrušilo a nesnáší to dobře,“ sdělil údajný anonymní zdroj Us Weekly. K rozchodu prý přispěl fakt, že je herečka nesvéprávná, její opatrovnicí je už několik let její maminka Lynn. Podle některých tvrzení rodiče nesouhlasili se sňatkem, k němuž by matka jakožto opatrovnice musela dát svolení.

Amanda, která se léčí ze závislosti na drogách a s psychickými problémy, poznala Michaela na srazu Anonymních alkoholiků. Zasnoubili se po třech měsících vztahu. ■