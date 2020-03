Lucie Smatanová se pochlubila postavou. Foto: instagram L.Smatanové

Před dvěma lety se kvůli svému příteli přestěhovala do severoitalského Milána. Odtud jezdí za pracovními povinnosti po celé v Evropě. Výjimku neudělala ani nyní, kdy řada měst řeší problémy se stále vzrůstající nákazou koronavirem.

Modelka odletěla do Rakouska, kde ji čekala práce, kterou nemohla zrušit. Půvabná brunetka se tak pochlubila snímky z focení plavek, které dělá pravidelně. A nutno říct, že I. vicemiss České republiky z roku 2009 má i po letech od soutěže krásy skvělou figuru, se kterou by se mohla do soutěže s přehledem opět přihlásit.

Přestože Lucie stihla Itálii opustit ještě před vyhlášením karantény, kdy italská vláda nařídila uzavření hned několika provincií, kdy se vrátí domů, je zatím ve hvězdách. Modelka tak bude muset zřejmě počkat v zahraničí, než se bude moci opět vrátit za svým italským přítelem. ■