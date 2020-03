David Beckham má rád zadeček své ženy: Vejde se mu do jedné ruky

Victoria Beckham a David Beckham Profimedia.cz

Victoria sdílela z parádního večírku snímek, kde tančí se svým sexy mužem tělo na tělo a on ji láskyplně drží za zadeček. Vzhledem k tomu, jak je bývalá členka Spice Girls drobná, stačí mu k tomu jedna ruka.

K fotce, která ukazuje jejich manželské štěstí, Victoria napsala: „Tančili jsme do šesti do rána. Všechno nejlepší k 21. narozeninám, Brooklyne, a nesmírně tě miluju, Davide.“

Bývalá zpěvačka nedávno sdílela video z rozhovoru, který se svým mužem vedla v začátcích jejich manželství, a ptala se ho, co ho přimělo se do ní zamilovat. Fotbalista odpověděl: „Nemůžu říct jen jednu věc, bylo to všechno dohromady, celý balíček. Prostě jsem se do tebe zamiloval.“

Tihle dva se poznali v roce 1997.