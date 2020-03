Do téhle sexy modelky je zamilovaný až po uši: Majk Spirit se nechal zvěčnit se svou budoucí manželkou na zásnubním focení

Přípravy na svatbu pomalu startují. Michaela Feuereislová

Už to vypadalo, že slovenský rapper Majk Spirit tu pravou nenajde. Přesto, že o ženách často rapuje ve svých skladbách, v soukromí na lásku příliš štěstí neměl. Posledních pár let se po boku žádné dívky neukázal a stával se z něj vlk samotář. Pak se ale zamiloval do ukrajinské modelky Marie a všechno bylo jinak. Krásnou brunetku požádal letos v lednu na dovolené o ruku a chlubí se s ní, kde může.