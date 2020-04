Máš vyhlášené poprsí, lichotila kamarádka slavné padesátnici. Tady jsou její tipy

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Herečka a chodící reklama na bikiny své vlastní kolekce Elizabeth Hurley (54) byla hostem video série své kamarádky Trinny Woodall (56), která se jí vyptávala na to, co všechno dělá pro svou fyzičku, i na kosmetické vychytávky, na něž Liz nedá dopustit. Zkrátka takové ženské klábosení.

„Máš krásou vyhlášené poprsí. Jsi jediná žena, kterou znám, jež jako padesátnice s obrovským úspěchem nosí hluboké dekolty,“ lichotila kamarádce Woodall. „Spím v podprsence. Někdy se neobtěžuji ani sundáváním zbytku oblečení, než jdu do postele,“ odpovídala Hurley.

Těžko říct, do jaké míry si dělala legraci, protože vzápětí dodala, že v podprsence se i koupe. „Před večerní koupelí si obléknu jemnou podprsenku. Myslím, že je dobré mít podporu.“

Mezi její další rady pro boj s gravitací patří elastické materiály. Tip na ně dostala v těhotenství. „Zpevní to břicho a vám se neudělají strie. Je to jako podprsenka pro vaše břicho,“ řekla jí prý jistá Italka. „Těhotenství to pochopitelně neohrozilo,“ dodala herečka s tím, že speciální stahovací prádlo nosí dodnes. ■