Mikolas Josef poprvé vyvedl svou novou lásku. Dlouho se oťukávali, než byla ruka v rukávě

Mezi známými osobnostmi na vernisáži fotografií Martina Stranky nechyběl ani Mikolas Josef (24). Tomu dělali společnost nejen jeho rodiče, ale zpěvák poprvé vyvedl do společnosti svou partnerku Dianu Gan (21). „Je to naše první společenská akce. Zatím to jde dobře,“ culil se Mikolas.