Postavu štíhlou jako proutek nemá zadarmo: Natálka Grossová prozradila, jak bojuje s nežádoucími faldíky

Natálie Grossová Super.cz

„Když se podíváte na moji krásnou maminku, ta je štíhlá, má krásnou postavu, ale samozřejmě pro to člověk musí něco dělat a nemůže jíst jako prasátko,“ svěřila se mladá zpěvačka na narozeninové oslavě prezidenta Muže roku Davida Novotného.

Díky vystupování na jevišti má Natálka stále pohybu dostatek, takže prý stačí, že se občas hlídá u jídelního stolu. „S věkem si už taky stěžuji, když tam najdu nějaký špíček, ale to asi každý. Snažím se jíst zdravou stravu, ale nepřeháním to,“ prozradila Grossová, která vedle zpěvu stále chodí také do školy a v příštím roce už ji bude čekat zkouška z dospělosti. „Čeká mě maturita, snažím se ve škole a snad se to zvládne, na vysokou bych chtěla, ale ještě nevím, na jakou,“ dodala zpěvačka. ■