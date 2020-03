Přebaluje terminátor Vémola dceru? To je práce jeho ženy, on své děti hlavně rozmazluje

Nápadníci jeho dvou dcer by si na něj měli dávat pozor... Super.cz

Karlose jsme potkali na střelnici, kde si při příležitosti blížící se premiéry akčního filmu Bloodshot vyzkoušel pár nebezpečných zbraní. Zajímalo nás, jestli podobným způsobem bude odhánět případné ženichy nejmladší dcery Lili. „Já myslím, že na ty nápadníky, když budou vědět, že jdou do Vémolandu pro Vémolovu dceru, že nebude potřeba žádných zbraní,“ zavtipkoval zápasník s dodatkem, že doufá, že ani žádní nápadníci nepřijdou.

Netají se ani tím, že všem svým dětem rád dopřává, někdy až nadmíru. „Všechny je trošku rozmazluju a ne trošku, ale hodně. Rodiče mi vyčítají, že jim každou hračku koupím sedmkrát, ale já to vidím tak, že jim kompenzuju svůj čas, který nemám, a kupuju jim věci, které jsem nikdy neměl. Rozmazluju je rád, rozmazluju je hodně, vůbec mi to není blbý a vůbec se za to nestydím,“ prohlásil hrdě.

V obdarovávání je sice třída, na péči o domácnost a nejmladší dceru ho ale příliš neužije. „Kdybych pomáhal doma s malou, přebaloval a tak dále, co by potom dělala partnerka? Já mám své práce dost. Myslím, že to nechávám plně na ní, ale ona to zase na druhou stranu naprosto zvládá,“ chválí si svou silikonem vylepšenou krásku Vémola.

Podle snímků na sociálních sítích zvládla bývalá playmate rychle zatočit s poporodními kily a má opět sexy postavu jako před miminkem. „Je dost těžký vedle mě žít a nedostat se do formy. U nás v lednici věčně nic není, já jsem celoročně v dietě a ona má chudák holka smůlu. Když musím já, tak musí i ona. Snažila se a zvládla to skvěle, což je vidět,“ řekl potetovaný „Terminátor“. ■