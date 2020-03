Ornella Koktová Foto: archiv O. Koktové

Ornella Koktová (27) osm měsíců tajila, že čeká miminko. Až nyní se radostnou novinou pochlubila. Sedmiletý Quentin se zřejmě dočká bratříčka. Bývalá modelka by měla za měsíc přivést na svět druhého syna.

"Nikde jsem se neschovávala, netajila jsem to, ale nechtěla jsem na sebe upozorňovat a spíš jsme si to užívali," řekla Super.cz Ornella.

Nyní poprvé také ukázala bříško. "Těhotenství je náročnější než to první. Ale to si myslím, že bude i věkem. Nahoře mám asi sedmnáct kilogramů. Už se těším, až budeme doma čtyři a bude to za mnou. Ten konec těhotenství už není o užívání si," dodala Koktová.

Ta nyní dává do kupy výbavičku. "Něco nám zůstalo ještě po Quentinovi. Ale samozřejmě bychom rádi pořídili hodně nových věcí. Teď akorát vybíráme kočárek," uzavřela bývalá modelka. ■