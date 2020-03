Chris Pratt Profimedia.cz

Ne vždy ale bylo herci do smíchu. V rozhovoru v pořadu In The Room se rozpovídal i o momentech, kdy ho humor přešel.

Pratt má sedmiletého syna Jacka s herečkou Annou Faris (43), s níž byl ženatý v letech 2009-2018. Jack ale přišel na svět předčasně a jeho narození doprovázely vážné komplikace. Chlapec málem zemřel a pro herecký pár to bylo nejtěžší období.

„Narodil se o 10 týdnů dříve a byly tam nějaké problémy. Byl měsíc v intenzivní péči lékařů. Bylo to velmi vážné. Hodně jsem se tehdy modlil a rozmlouval s Bohem. Nasliboval jsem mu hory doly, aby mi zachránil syna,“ popsal náročné období.

Pratt se synem Jackem a maminkou

Hercovy prosby nakonec byly vyslyšeny a chlapec přežil, což sám Pratt označil za zázrak. Od té doby přehodnotil své priority a začal kariéru brát velmi vážně. Pratt se v loňském roce znovu oženil, vzal si Katherine Schwarzenegger (30), dceru Arnolda (72) a Marie Shriver. O své nové choti mluví pouze v superlativech. ■