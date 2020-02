Dominika Gottová Michaela Feuereislová

V té době žila s manželem Timem odděleně a plánovala si za peníze zařídit v Praze byt. K Timovi se ale nakonec vrátila a odstěhovala se zpátky do Finska, což se prý nelíbilo ani Ivaně Gottové (44).

„Ivana mi to strašně vyčítala, že jdu zpátky do Finska. Že mi táta v Česku pomohl, s bydlením i prací, investoval do mě, a já beru kramle,“ řekla Blesku Dominika s tím, že Ivana měla pravdu, což jí došlo až později.

Dominika Gottová se objevila ve společnosti.

Super.cz

Dominika později peníze utrácela za Timovy dluhy a společné cestování. A když finský hudebník opět upadl do depresí, ležel doma a nevydělával, táhla domácnost úplně sama.

A peníze rychle došly. Dominika teď moc dobře ví, že kdyby zůstala v Praze, mohla žít úplně jinak. Od Tima teď prý nadobro odešla a snaží se v Praze opět nastartovat nový život. ■