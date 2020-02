Z toho křupnutí vám zatrne: Britney Spears natočila moment, kdy si zlomila nohu

Britney si teď nějakou dobu nezatančí. Profimedia.cz

„Netančila jsem půl roku, takže jsem byla trochu ztuhlá. A ano...já vím...jsem bosa...nesmějte se, jde mi to tak líp. P.S.: Můžete slyšet, jak jsem si tady zlomila nohu, omlouvám se, že je to tak hlasité,“ napsala do popisku fotky zpěvačka a varování bylo opravdu namístě.

Poté, co se ozvalo prasknutí, Britney šla okamžitě k zemi. O zranění informoval fanoušky minulý týden její partner Sam Asghari. „Moje lvice si zlomila nártní kost, když dělala to, co miluje nejvíc, a to je tanec,“ napsal k videu z nemocnice, na němž bylo vidět zpěvaččinu nohu v sádře.

Na sádru jí napsal slovo stronger neboli silnější, což je také název jedné z písní Britney. S íránským trenérem se Britney seznámila při natáčení svého videoklipu k písní Slumber Party v roce 2016. Od té doby jsou nerozluční a Asghari je zpěvaččinou velkou oporou. Britney si teď nějakou dobu nejspíš nezatančí, ale její milý jí jistě poskytne láskyplnou péči, kterou potřebuje. ■