Jen Atkin Profimedia.cz

Cesta k titulu královny krásy nebyla vůbec jednoduchá. Britka vážila více než 107 kilogramů. Od rána do večera se cpala sladkostmi, pizzou i těstovinami, a tak není divu, že se její váha neustále zvyšovala.

Jak se ale z metráčka stala půvabná kráska? Za obrovskou proměnou stojí tvrdá dřina a totální změna životosprávy.

„Když mě snoubenec opustil, byla jsem zničená, ale nakonec to bylo to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat,“ řekla Daily Mailu kráska.

Aby zhubla a dostala se do formy, kompletně změnila jídelníček a cvičí pětkrát týdně. Nejprve cvičila podle videí na Youtube a sama si hlídala kalorie. Později využila služeb osobního trenéra.

Z nešťastné boubelky se brzy stala atraktivní žena se zdravým sebevědomím, která se neváhala přihlásit do soutěží krásy. Vyhrála Miss Scunthorpe a před dvěma lety skončila druhá v Miss Anglie. Ani ve snu však netušila, že by mohla vyhrát celostátní soutěž Miss Velké Británie.

Jen Atkin bývávala boubelka.

„Jsem neuvěřitelně poctěna, že jsem se stala 75. Miss Velké Británie, je to absolutně úžasné,“ neskrývala nadšení Jen Atkin, jejíž příběh by si možná zasloužil hollywoodské zpracování.

„Je vidět, že tvrdá práce se opravdu vyplácí. Moje tělo se změnilo, ale osobnost zůstala stejná,“ dodala královna krásy, jež konečně našla toho pravého a je z ní opět vdaná žena. Snoubenec tentokrát od oltáře neutekl. ■