Takhle vidí Robbieho Williamse jeho manželka: S nahým zadkem před televizí

Zpěvák Robbie Williams (46) nikdy nebyl moc stydlín a několikrát se svléknul do naha. V klipu k písni Rock DJ ze sebe dokonce serval i kůži.

Naposledy ho nahého zachytila jeho manželka Ayda (40), když stál v pokoji před televizí. Na snímku krásně vyniká jeho tetování na bedrech, kde má notovou osnovu a začátek písně „All You Need Is Love“ od Beatles.

Je vidět, že manželství jim klape. Rodina Robbieho Williamse se začátkem února rozrostla o dalšího člena, jímž je syn Beau. Jeho i nejmladší dceru Coco odnosila náhradní matka. Pár má nyní čtyři děti. ■