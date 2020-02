Tomáš Klus promluvil o novém klipu a své roli predátora: Vytvořil jsem učiněnou hrůzu, říká

Jak vznikal klip k písni Je doma máma? Super.cz

„Přemýšleli jsme dlouho, jak predátora ztvárnit. Původně jsem to měl dělat tak, jak to dělám. Nakonec jsme ale zvolili tuhle symboliku, protože nám šlo především o to, upoutat pozornost k filmu,“ prozradil nám na slavnostní premiéře.

Po zhlédnutí dokumentu nebylo zas tak složité vymyslet text písně. „Pomohlo mi, že jsem jel hned z projekce. Některé věty, které používám v textu písně, jsem převzal. Třeba ,Je doma máma?' je otázka, kterou pokládají predátoři těm holkám.“

Jeho zážitek byl o to silnější, že měl jako jeden z mála možnost vidět neupravenou verzi filmu. „Původně jsme to se ženou a manažerem viděli sami, byli jsme na projekci jen my tři, a to ještě neměli (internetoví predátoři) ty ďábelské masky, aby nebyli poznat. Viděli jsme jejich obličeje a nejen to. Viděli jsme VŠECHNO bez cenzury.“

Na odlehčení jsme se Tomáše zeptali, co na masku predátora ve videoklipu říkala jeho manželka Tamara (32) a jestli ji svým vzhledem neodpudil. „Ne, ona vyžaduje, abych tu pleš nosil,“ zavtipkoval na závěr.

Dokument V síti je od 27. února v kinech. ■