Jojo otevřeně promluvila o praktikách v hudebním průmyslu. Profimedia.cz

Zpěvačka Jojo (29) se proslavila v pouhých třinácti letech hitem Leave (Get Out). Šestnáct let po raketovém startu její kariéry hvězda, vlastním jménem Joanna Noëlle Levesque, promluvila o tlaku, který na ni vyvíjela nahrávací společnost, s níž tehdy spolupracovala.

Po úspěšných deskách Jojo a The High Road se zoufale snažila vydat další album, a přestože nahrála spoustu muziky, žádné nevyšlo. Prezident společnosti Blackground Records jí naznačil, že je to kvůli jejímu vzhledu, a dokonce tehdy osmnáctileté Jojo navrhli krutý dietní plán, jenž povoloval pouhých 500 kalorií denně.

„Pamatuji si, jak si mě posadil a řekl, že jenom chtějí, abych vypadala co nejzdravěji,“ prozradila v rozhovoru pro Up Roxx. „Odpověděla jsem mu, že si myslím, že vypadám jako zdravá aktivní holka, co dobře jí, a nemyslím si, že je to o zdraví, ale jenom chce, abych byla vychrtlá,“ popsala svou reakci.

Vedení se sice dušovalo, že to tak není, ale nakonec Jojo k dietě přimělo. Navíc jí začali aplikovat injekce, které měly potlačovat chuť k jídlu. „Jsem si jistá, že řada z nás si v tomto průmyslu vyvinula komplexy a poruchy příjmu potravy,“ dodala. Své problémy se sebevědomím začala řešit alkoholem a hýřením. Přiznala, že se diví, že to období vůbec přežila. S pitím nakonec přestala jen díky otci, který měl sám problémy se závislostí.

„Nechtěla jsem skončit jako on, jít spát a prostě se neprobudit,“ dodala ke smrti otce, jenž zemřel v roce 2015 ve věku šedesáti let. Jojo časem opustila Blackground Records a v roce 2016 vydala album Mad Love pod nahrávací společností Atlantic Records. V loňském roce přešla k Warner Records, pod níž na jaře vyjde album Good to Know a po něm by mělo následovat i turné. ■