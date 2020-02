Duffy Profimedia.cz

Na svůj instagramový účet si přidala dlouhé prohlášení: „To si ani neumíte představit, kolikrát jsem přemýšlela o tom, že tohle napíšu. Jak to udělám a jak se po tom budu cítit. Sama nevím, proč je to zrovna nyní ten správný čas, ale připadá mi osvobozující o tom promluvit. Mnoho z vás bylo zvědavých, co se mi stalo, kam jsem zmizela a proč. Loni mě kontaktoval jeden novinář a já jsem mu to v létě všechno řekla. Pravda je, a věřte mi, že už jsem v pořádku a v bezpečí, že jsem byla znásilněna, zdrogována a držena v zajetí po několik dní. Samozřejmě jsem přežila. Zotavení ovšem trvalo dlouho.“

Podle všeho si zpěvačka prošla peklem, ale nyní už se zase zvedá na nohy: „Mohu vám říct, že poslední dekádu, ty tisíce dní, jsem byla odhodlána rozsvítit zase to slunce v mém srdci, a to se konečně stalo. Zajímá vás, proč jsem se o svou bolest nepodělila? Nechtěla jsem ukázat světu ten smutek v mých očích. Ptala jsem se sama sebe, jak bych mohla zpívat se zlomeným srdcem? To se ale pomalu zaceluje.“

Duffy vydala své debutové album Rockferry v roce 2008 a hned první singl Mercy se stal hitem. Následovaly písně Stepping Stone a Warwick Avenue. V roce 2010 vydala své druhé album Endlessly a o rok později se stáhla do ústraní.

Ukázka z hitu Mercy: