Alice Bendová poslala vzkaz z Kanárských ostrovů. Foto: Instagram A. Bendové

Po fotce s rouškou přes pusu nechtěně vyděsila své fanoušky. Alice Bendová (46), která je na dovolené na Tenerife, jen krátce poté, co byla zveřejněná zpráva o Češích, kteří jsou na ostrově v karanténě kvůli koronaviru , poslala na sociální síti vzkaz. Ten se ale netýkal možné nákazy virovým onemocněním.

„Tak takhle vypadala písečná bouře Calima předevčírem, 32 stupňů, prach, písek a vichr,“ napsala si herečka a moderátorka na sociální síť a dodala. „Dnes je 29 stupňů a jasno. Calima má jedinou výhodu a to, že přináší třeba týdenní extrémní teplo, a to my milujeme,“ dodala Alice. Její zpráva o bouři, která se přes Kanárské ostrovy přehnala, ale nikoho nezajímala.

„Nejste v karanténě, Alice?“ začali se ptát fanoušci. „Prý tam máte koronavirus a museli dát nějaký hotel do karantény,“ psali další.

„Já myslel, že jsi jedna z těch pěti Čechů, co jsou na Tenerife v karanténě,“ dodal další. Snímkem, kterým chtěla ukázat, jak se před písečnou bouří chránit, tak vyvolala u svých fanoušků nechtěně strach.

Bendová s rodinou jezdí na Tenerife do svého bytu, který si tam před časem pořídila. Mezi lidmi v karanténě, kteří jsou v jednom z luxusních hotelů, se tak známá herečka a moderátorka nenachází. ■