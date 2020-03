S přibývajícím věkem je Peštová stále krásnější. Krásné manželce obávaného porotce SuperStar leží u nohou opět New York

Stále krásná Daniela Foto: Instagram D. Pestové

Ve svém posledním rozhovoru se Daniela Peštová (49) nechala slyšet, že modelka jejího typu může pracovat klidně do sedmdesáti. Přestože tedy kráska za rok oslaví padesáté narozeniny, jde stále v modelingu na dračku.

Zdá se, že modelka, jež se nedávno objevila i v celoevropské kosmetické kampani realizované a natáčené v Barceloně, se nenudí. Minulý týden životní partnerka porotce SuperStar Paľa Habery odletěla kvůli práci do Vídně a nyní se nachází v New Yorku. Ve městě, které bylo v minulosti jejím druhým domovem, udělala několik postů na sociální sítě. Podle našich informací ji čeká opět lukrativní práce.

Snažili jsme se zjistit více, a tak jsme se obrátili na šéfa její agentury Sašu Jányho a zeptali se ho, co Daniela ve svém oblíbeném městě v Americe fotila: „Bohužel nemůžu ještě pět týdnů prozradit, o co se jedná. Je to však velmi prestižní kampaň, kde se objeví i modelky nové generace, i supermodelky jako Daniela.“

Když jsme se zeptali na honorář, tak se smíchem v hlase diplomaticky odpovídal: „To také nemůžu uvést, ale jako vždy skvělý, když se jedná o Danielu. Doufám, že na castinzích do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, které byla Daniela minulý rok předsedkyní poroty, najdeme aspoň pár modelek, jež by se mohly přiblížit úspěchu Danieliny kariéry.“ První z nich proběhnou už za pár dnů.

Je vidět, že když je snaha, tak lze skloubit výchovu tří dětí, sport a zdravý životní styl, být aktivní na sociálních sítích a při tom všem i pracovat. ■