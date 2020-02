Gabriela Lašková čeká druhé dítě. Herminapress

Gabriela Lašková (30) a její manžel Filip čekají druhé dítě. „Je to tak, jsem těhotná a neskutečně šťastná, protože jsme si sourozence pro Bena přáli,“ řekla Gábina.

„Nechtěla jsem to potvrzovat už teď, abych něco nezakřikla, ale otázek na mé pomalu se zvětšující bříško už bylo příliš,“ svěřila někdejší Česká Miss. Pohlaví dítěte zatím s manželem neznají. Informaci přinesl Blesk.

Super.cz Lašková nedávno svěřila, jak ji rodičovství a rodinný život naplňují.

„Přiznám se, že poslední dobou nemám potřebu vyhledávat společnost a dávám přednost rodinnému životu. Měla jsem to tak vždycky, že domácí pohoda a klid pro mě byla priorita. A když k tomu přibyl teď už dvouletý úžasný prcek, nedá se tomu odolat a zůstávám doma,“ řekla Gábina.

Na obrazovkách chce zůstat, dokud jí to stav dovolí. „Ráda bych pracovala, co nejdéle to bude možné,“ dodala moderátorka Velkých zpráv na Primě. ■