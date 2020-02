Sexbomba Mašlíková sdílela romantickou fotku s manželem: Kvůli jedné větě ale fanoušci spekulují o partnerské krizi

Hana Mašlíková s manželem Foto: Instagram H. Mašlíkové

Dojemné vyznání si ovšem někteří fanoušci přebrali po svém a zahrnuli sexy blondýnku dotazy, jestli jejich manželství neprochází krizí. „Přišla mi reakce, že je hrozně divný, když tohle píšu, že to znamená, že v nás nevěřím a tak dále...,“ podivovala se Mašlíková.

Rozhodla se proto uvést věci na pravou míru: „Hloupost, to není pravda. Já bych si moc přála, abychom spolu byli do konce života, ale ten život to za nás může naplánovat úplně jinak. Já věřím, že většina z vás takovou situaci zažila, že jste v něco bezmezně věřili, udělali jste pro to maximum, ale nakonec to nevyšlo,“ objasňovala moderátorka ve videu.

„To, co jsem napsala, je jen pokora k životu. Někdy si můžeme něco moc přát, ale nevyjde to. Já můžu věřit a doufat, že nám to vyjde. Všichni ti, co do manželství vstoupili, doufali, že to bude na celý život a podívejte se, každé druhé manželství se rozvádí,“ pokračovala dál.

Své příznivce, kteří ji a trenéra Andrého Reinderse vnímají jako pár snů, chtěla na závěr ještě uklidnit: „Svého manžela miluju, moc si přeju, abychom byli spolu a vychovávali našeho syna, ale jsem pokorná,“ dodala upřímně. ■