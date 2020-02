Stíhá někdy odpočívat? Jiřina Bohdalová létala novou show točit do Maďarska a byla v zápřahu nepřetržitě i 14 hodin

Jiřina Bohdalová je stále plná energie. Super.cz

„To je zajímavá otázka, asi bych ani nemohla, protože ve většině se to hádá podle zpěvu a já mám pocit, že by mě každý poznal. Já mám tak charakteristický hlas, že nemůžu být anonym. A nehledě na to, že je obdivuji, protože musí být pořád zahalení, a to i když jsou jdou na záchod. Do toho bych nešla,“ svěřila Bohdalová k novému pořadu Zlatá maska. Úspěšnou show, která má své diváky po celém světě, jezdila natáčet až do Maďarska.

A to z jediného důvodu, aby se nikdo nedozvěděl, jaké české a slovenské celebrity jsou pod kostýmy ukryté. „Já si nerada stěžuji, zvládla jsem to, ale bylo to opravdu náročné. Jezdila jsem tam vozem a posléze i letadlem. Samozřejmě, že se nenatáčelo 14 hodin, ale když to vezmu od domu, tak v hotelu jsem jen položila zavazadla a už mě vezli do ateliéru, a tím pádem to bylo těch 14 hodin nepřetržitě. Spíš bych preferovala to auto, protože na letišti mě to strašně rozčiluje a k tomu nerozumím maďarsky,“ řekla na tiskové konferenci televize Prima Bohdalová.

Tam dorazila v doprovodu Jakuba Prachaře, který bude v nové show také jedním z porotců. Herečka se dobře bavila a hýřila energii. Na blížící se březen si ale naordinovala nutný odpočinek a po premiéře v Divadle Na Jezerce, kterou měla začátkem února, bude relaxovat. „Březen za kamna vlezem na chalupě, budu odpočívat, už mám na to právo a já umím odpočívat,“ dodala herečka. ■