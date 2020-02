Na půl roku je bez syna: Lucie Benešová má svého nejstaršího potomka tisíce kilometrů daleko

Lucie Benešová poslala syna do světa. Super.cz

„Lucián plánuje svatbu, a protože je teď na sedm měsíců v Koreji, tak ho tady zastoupil jeho mladší bratr Štěpán, který je se mnou. Už tady mám nového parťáka, který se mnou chodí na akce,“ svěřila na otevření restaurace v pražském Karlíně herečka. Ta má s manželem Tomášem Matonohou tři děti, již zmíněného Štěpána (15), dceru Laru (9) a adoptovanou dceru Sáru (22).

A přestože její nejstarší už se od maminky odstěhoval, teď si musela herečka zvykat, že je tisíce kilometrů daleko. „Jel tam svou snoubenku doprovodit. Ona studuje v Koreji a je tam s ní, aby tam nebyla sama, jsou tam do konce léta. Neměla jsem ho nikdy takhle daleko, je to poprvé, ale muselo to přijít. Jsem ráda, že cestuje, podpořila jsem ho, protože si myslím, že to je největší zkušenost,“ dodala s úsměvem herečka. ■